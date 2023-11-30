بوتين معزيا بكيسنجر: "رجل دولة حكيم واستثنائي"

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه العميقة لزوجة وزير الخارجية الأمريكي السابق، هنري كيسنجر في وفاته، مشيرًا إلى أنه كان دبلوماسيا بارزا ورجل دولة حكيما وبعيد النظر، وتمتع باحترام يستحقه على مدى عقود عديدة.

وجاء في نص برقية التعزية الذي نشر على موقع الكرملين: "عزيزتي السيدة كيسنجر، أرجو أن تتقبلي تعازيّ العميقة في وفاة زوجك هنري كيسنجر. الدبلوماسي البارز ورجل الدولة الحكيم وبعيد النظر، الذي تمتع لعقود عديدة بمكانة متميزة في جميع أنحاء العالم".