بعد طرد وفدها.. إسرائيل تعتزم استدعاء المسؤول بسفارة جنوب إفريقيا للتوبيخ

كشفت تقارير عبرية، عن أول رد فعل رسمي اتخذته إسرائيل رداً على طرد وفدها من قمة الاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، بعد الحادثة الدبلوماسية التي وصفتها الأوساط الرسمية الإسرائيلية بأنها "خطيرة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه: "سيتم استدعاء الشخص المسؤول في سفارة جنوب إفريقيا في إسرائيل إلى محادثة توبيخ بعد حادثة طرد الوفد الإسرائيلي من قمة بعثة الاتحاد الإفريقي"، بحسب ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأوضحت الخارجية في بيانها الذي نقلته صحيفة "معاريف" العبرية، "سيتم استدعاء المسؤول عن الحادثة الدبلوماسية هذا الأسبوع لإجراء محادثة توبيخية مع مدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي".