احتقان في تل أبيب بعد طرد المراقبة الإسرائيلية من قمة الاتحاد الإفريقي (فيديو)

تنتاب الأوساط الدبلوماسية الإسرائيلية حالة من الاحتقان؛ عقب إخراج مساعدة مدير عام وزارة الخارجية للشؤون الإفريقية، شارون بار لي، من قاعة الاجتماعات خلال مشاركتها، بصفة مراقب، في القمة الإفريقية، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" السبت.

وقالت الصحيفة إن الدبلوماسية الإسرائيلية كانت قد حصلت على جميع الموافقات والتصريحات اللازمة لمشاركتها في أعمال القمة الإفريقية، التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وافتتحت السبت، أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورتها العادية الـ 36، وتستمر على مدار يومين 18 و19 شباط/ فبراير، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ إذ تركز القمة على الأزمات الأمنية المتفاقمة التي تتصدر جدول أعمال القمة السنوية للاتحاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مساعدة مدير عام وزير الخارجية الإسرائيلية للشؤون الإفريقية أُخرجت من القمة، وأن حالة من الغضب تنتاب الأوساط الدبلوماسية والسياسية، مشيرة إلى أن ضغوطا تُمارس في الوقت الراهن لإعادتها بعد أن استبعدت بضغط جزائري وجنوب إفريقي.