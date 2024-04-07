ترامب يصف نفسه بـ"مانديلا العصر الحديث"

شبّه الرئيس الأمريكي السابق ومرشّح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، السبت، نفسه بـ"مانديلا العصر الحديث"، في خطوة انتقدها بشدّة معسكر منافسه الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وخلال العام الماضي، وجّه القضاء إلى الرئيس السابق اتّهامات في أربع دعاوى جنائية تصل العقوبة في كلّ منها إلى السجن.

والملياردير المثير للجدل متّهم في إحدى هذه الدعاوى بدفع أموال بطريقة مخالفة للقانون إلى نجمة أفلام إباحية للتكتّم على علاقة تقول إنها جمعتهما سوياً. وستبدأ المحاكمة في هذه القضية اعتباراً من 15 نيسان/أبريل.

ويهاجم ترامب بانتظام القاضي خوان ميرشان المكلف بترؤس هذه المحاكمة، وذلك عبر رسائل "تحريضية" ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين فرض القاضي قيوداً على التصريحات الصادرة عن المتّهم والمتعلّقة بهذه الدعوى.

وفي منشور طويل جداً نشره على شبكته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، فصّل ترامب بإسهاب هذه القيود المفروضة عليه، متّهماً القاضي بـ"انتهاك القانون والدستور في الوقت نفسه".