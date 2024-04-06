كيف يوظف ترامب الدين للوصول إلى البيت الأبيض؟

اتجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أخيراً، إلى استخدام الرموز الدينية والطقوس المسيحية في حملته الانتخابية، من خلال تشبيه معاركه السياسية بصراعات الشخصيات التوراتية.

صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت في تقرير لها حول تفسير هذه الحالة، إن عددا من مؤيدي ترامب وضعوه كقائد مختار يواجه اضطهاداً شبيهاً بالمحاكمات التوراتية.

وأردفت الصحيفة الأمريكية، "يبدو أن هذه السردية لاقت صدى لدى العديد من مؤيديه الذين يرون في صموده أمام التحديات القانونية والسياسية علامة على المدد والتوفيق الإلهي له.

وأدى مزج ترامب بين الحماسة الدينية وحركته السياسية إلى ترسيخ قاعدة متدينة داخل الحزب الجمهوري؛ ما يشكل تحولا لافتات في حملته الانتخابية.

ولم يؤثر هذا التحول على الديناميكيات داخل الحزب الجمهوري فحسب، بل أثر أيضاً على الخطاب السياسي الأوسع، حيث يصف المعارضون حركته بأنها تهديد للقيم والمبادئ الديموقراطية.

وأخيرا أطلق ترامب، موقعا إلكترونيا لبيع الأناجيل مقابل 59.99 دولار. وفق موقع "أكسيوس".

وحثّ ترامب أنصاره على شراء الكتاب المقدس تحت شعار "فليبارك الله أمريكا"، الذي استمده من أغنية وطنية لمغني الكونتري، لي غرينوود، تحمل العنوان ذاته.