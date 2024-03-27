ترامب يبيع الأناجيل.. يجب أن نجعل أمريكا تصلي من جديد

في خطوة تسويقية جديدة.. دونالد ترامب يطلق موقع الكترونيًا لبيع الأناجيل.

ترامب لا يتوقف عن إثارة الجدل.. في فبراير الماضي أطلق مجموعة من الأحذية الذهبية التي أثارت ضجة كبيرة.. والآن يبيع الأناجيل! .. ويرى المرشح الجمهوري للرئاسة في هذا العرض فرصة لتعزيز دعوة بعنوان "فليبارك الله أمريكا".

الحملة التسويقية انطلقت على موقع "GodBlessTheUSABible.com" بسعر 59.99 دولار للنسخة وهو نفس الموقع الذي روّج لأحذية ترامب الذهبية.

من خلال مقاطع الفيديو والرسائل التشجيعية، يحث ترامب أنصاره على شراء الأناجيل بشغف، ويرى في هذه الخطوة فرصة لاستعادة الدين والمسيحية إلى الحياة الأمريكية، مؤكدًا أنهما من بين "أكبر الأشياء المفقودة" في البلاد.

ورغم استخدامه صورة ترامب يذكر الموقع الإلكتروني المخصص لبيع الأناجيل، أن الأموال التي تم جمعها من الكتاب المقدس، لن تذهب إلى حملة ترامب الرئاسية.