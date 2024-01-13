روسيا تدافع عن تحالف مالي وبوركينا فاسو والنيجر

دافعت نائبة الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، عن تحالف مالي وبوركينا فاسو والنيجر، داعية مجموعة "إيكواس" إلى الحوار مع هذه البلدان الثلاثة.

وقالت إيفستينييفا، خلال إحاطة حول أنشطة مكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا، إنه "من المهم بالنسبة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن تنخرط في حوار مع الدول الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، للتغلب على التناقضات الداخلية ومواجهة التهديدات المشتركة في المنطقة"، وفق ما نقلته صحيفة "الوحدة إنفو" التشادية.

واستعرضت الدبلوماسية الروسية الوضع المضطرب في منطقتي الصحراء والساحل الأفريقي، مرجعة ذلك في المقام الأول إلى التهديد الإرهابي المتزايد.

وقالت "تؤدي القدرة القتالية المتنامية لتنظيم داعش في غرب أفريقيا إلى تعقيد الوضع الأمني في دول حوض تشاد، ويظل الوضع متوترًا في شمال شرق نيجيريا، وكذلك في تشاد"، بحسب الصحيفة.

وأكدت أنه لا يتعين على السلطات معالجة مشاكل محاربة المتشددين فقط، بل كذلك معالجة مشكلة اللاجئين من السودان المجاور ومشاكلهم الداخلية.

وأضافت أن التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل توسع تدريجيًا منطقة نشاطها باتجاه خليج غينيا، بما في ذلك بنين وساحل العاج وتوغو.