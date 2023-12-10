رئيس "إيكواس" يُطالب بإعادة العلاقات مع الأعضاء الخاضعين للحكم العسكري

وقال "تينوبو"، إن "إيكواس" يجب أن تعيد التواصل "مع الدول الخاضعة للحكم العسكري على أساس خطط انتقالية واقعية، ومسارات قصيرة، يمكن أن تؤدي إلى الديمقراطية، والحكم الرشيد".

وأشار إلى أنه "يجب أن نكون مستعدين لتزويدهم بالدعم الفني والمادي لضمان تحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية".

وتقول الحكومات العسكرية إن "إيكواس" فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية على المجالس العسكرية، التي تضرُّ بالفقراء، ويجب رفعها.

وأعلن رئيس نيجيريا أن "إيكواس" ستدرس نهج بعض الدول الأعضاء، في ظل الحكم العسكري، التي أعلنت تشكيل تحالف أمني.