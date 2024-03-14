مشروع قانون حظر "تيك توك" في أمريكا.. ماذا تعرف عنه؟

بات تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" مهددا بالحظر في الولايات المتحدة، بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يلزم التطبيق بالانفصال عن الشركة الصينية الأم.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية 352 نائبا، مشروع القانون الذي يلزم "تيك توك" بالانفصال عن شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، فيما عارضه 65 نائبا.

وما يزال على المشروع المرور عبر مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يتضمن أعضاء معارضين له، قبل المصادقة عليه من قبل الرئيس جو بايدن الذي يعتبر مؤيدا لمشروع القانون.

مشروع القانون

يُطلق على مشروع القانون رسميًّا اسم "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة"، ويخير الشركة المالكة له بين بيعه، أو حظره داخل الولايات المتحدة.

وتقدم بمشروع القانون، عضوَا مجلس النواب الأمريكي، النائبان الجمهوري مايك غالاغر، والديمقراطي رادا كريشنامورثي.

وأكد النائبان والبيت الأبيض، أن "مشروع القرار لا يمثل حظرا لـ"تيك توك" في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس".

ويطلب مشروع القانون من "بايتدانس" الشركة الأم لـ"تيك توك" بيع التطبيق خلال 180 يوما، وإلا سيتم حظره من متجري التطبيقات التابعين لـ"أبل" و"غوغل" في الولايات المتحدة.