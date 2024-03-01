مقتل 43 شخصا جراء حريق في بنغلادش

أعلنت وزارة الصحة في بنغلادش مقتل 43 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، بعد أن شب حريق في مبنى مكون من سبعة طوابق في العاصمة دكا في وقت متأخر الخميس.

وقال وزير الصحة سامانتا لال سين لوكالة فرانس برس، بعد زيارة مستشفى كلية الطب في دكا ومستشفى الحروق المجاور "حتى الآن لقي 43 شخصا حتفهم جراء الحريق".

وأضاف أن ما لا يقل عن 40 شخصا أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفى الحروق الرئيسي بالمدينة.

ومن جهته، أوضح المسؤول في خدمة الإطفاء محمد شهاب إن الحريق شبّ في مطعم في طريق بيلي على الساعة 21,50 الخميس (15,50 ت غ) وسرعان ما امتد إلى الطوابق العليا حيث علق عشرات الأشخاص.

وبين أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق خلال ساعتين.