حريق مروع يلتهم سوقاً للملابس في أربيل (فيديو)

اندلع حريق مروع في سوق "لانجاي" للملابس المستعملة "البالة" في أربيل بإقليم كردستان العراق، ملتهماً عشرات المحلات التجارية ومخلفاً دماراً هائلاً.

وأفادت مصادر محلية في أربيل بأن السوق تعرض لعدة حرائق خلال السنوات الماضية، وتم تجديده، قبل أن يتعرض للحريق الأخير، الذي خلف 50 مصاباً بالاختناق دون أي وفيات.

وهرعت قوات الدفاع المدني والإطفاء في محاولة منها للسيطرة على النيران ووقف تمددها، إلى جانب إنقاذ المصابين جراء الغازات والدخان الكثيف.