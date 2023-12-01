كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس

تطلق كوريا الجنوبية، الجمعة، أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري من الولايات المتحدة، وذلك على متن صاروخ من شركة "سبايس إكس".

وتأتي عملية الإطلاق هذه بعد أقل من أسبوعين من إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس.

وسيحمل القمر صاروخ "فالكون 9"، ومن المقرر أن ينطلق من كاليفورنيا عند الساعة 18,19 بتوقيت غرينتش، الجمعة.

وإذا وضع بنجاح في المدار، سيصبح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري لكوريا الجنوبية، وسيكون قادرا على مراقبة نشاطات بيونغ يانغ المسلحة نوويا.

وتسعى سيول لإطلاق أربعة أقمار اصطناعية إضافية بحلول نهاية العام 2025 لتعزيز قدراتها.