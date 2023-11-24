كوريا الشمالية: إطلاق القمر الصناعي كان ممارسة لحق الدفاع عن النفس

نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن إطلاق بلاده قمرا صناعيا للتجسس في الآونة الأخيرة كان ممارسة لحقها في الدفاع عن النفس، فيما احتفلت بيونغيانغ بالحدث ووصفته بأنه سيجعلها قادرة على ضرب أي مكان في العالم.

وقالت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء إنها وضعت أول قمر صناعي للتجسس في مداره، ما أثار إدانة دولية لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة والتي تحظر استخدامها للتكنولوجيا التي يمكن تطبيقها على برامج الصواريخ الباليستية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم زار الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) للإشادة بعلماء وفنيي الفضاء، وقال إن الإطلاق كان "حدثا مذهلا" وجاء في مواجهة التحركات "الخطيرة والعدوانية" للقوات المعادية.

وأضافت الوكالة "قال إن امتلاك قمر صناعي للاستطلاع هو ممارسة كاملة لحق الدفاع عن النفس، ولا يمكن للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التنازل ولو قليلا أو التوقف ولو للحظة".

وأقامت كوريا الشمالية أمس الخميس حفلا رسميا للاحتفاء بالإطلاق، حيث قال رئيس الوزراء كيم توك هون إن القمر الصناعي سيطور الجيش ليصبح "أفضل جيش في العالم يمتلك القدرة على ضرب العالم كله".