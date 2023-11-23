كوريا الشمالية تعزز وجودها العسكري على الحدود مع سيول
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها ستعزز وجودها العسكري عند الحدود مع كوريا الجنوبية بعدما وضعت في المدار قمرًا اصطناعيًّا لأغراض التجسس بمساعدة روسيا بحسب سيول.
وبعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس، وضع صاروخ كوري شمالي في المدار قمر الاستطلاع العسكري "ماليغيونغ-1" وفق وسائل الإعلام الرسمية.
وأكدت كوريا الجنوبية الخميس أن العملية نجحت.
وحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيًّا عملية الإطلاق، واطلع على صور للقواعد العسكرية الأمريكية الرئيسة في جزيرة غوام في المحيط الهادئ التقطها القمر الاصطناعي على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ.
وتشكل عملية الإطلاق انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة التي تمنع بيونغ يانغ من استخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية. ونددت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة والأمم المتحدة بعملية الإطلاق.
وقال جهاز الاستخبارات الوطنية الكوري الجنوبي الخميس أمام النواب إن القمر "وُضع في مسار مداري".