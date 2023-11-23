كوريا الشمالية تعزز وجودها العسكري على الحدود مع سيول

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها ستعزز وجودها العسكري عند الحدود مع كوريا الجنوبية بعدما وضعت في المدار قمرًا اصطناعيًّا لأغراض التجسس بمساعدة روسيا بحسب سيول.

وبعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس، وضع صاروخ كوري شمالي في المدار قمر الاستطلاع العسكري "ماليغيونغ-1" وفق وسائل الإعلام الرسمية.

وأكدت كوريا الجنوبية الخميس أن العملية نجحت.