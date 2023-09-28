إسرائيل تسمح باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" خلال التحقيق بجريمة قتل

صادقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي ميارا، اليوم الخميس، على السماح للشرطة باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" خلال التحقيق في جريمة قتل وقعت في قرية بسمة طبعون.

وحسب بيان أصدرته المستشارة القضائية، فإن القرار يسمح للشرطة فقط باستخدام برنامج التنصت السري على الهواتف، لكنها حظرت استخراج مواد محفوظة في الهواتف النقالة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ضابط كبير في الشرطة قوله، إن "استخدام برنامج التجسس ضروري من أجل إنقاذ حياة آخرين، بالتزامن مع وجود تخوف من أن جريمة القتل هذه قد تقود إلى أعمال عنف أخرى".