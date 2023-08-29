هل ستؤثر لجنة "بيغاسوس" على محاكمة نتنياهو؟
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن رئيس لجنة الشرطة في نقابة المحامين الإسرائيليين المحامي فيني فيشلر، أفاد بأن لجنة للتحقيق باستخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس"، التي صادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على تشكيلها ستؤثر على محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المحامي فيشلر خلال مقابلة إذاعية، اليوم الثلاثاء، مع إذاعة راديو الشمال "FM 104"، إن "نتائج اللجنة ستؤثر على آلاف القضايا، وإن القضاة لا يعرفون على ماذا سيمضون".
وأضاف: "إن اللجنة ستستدعي كبار ضباط الشرطة الحاليين والسابقين للاستجواب والتحقيق معهم"، موضحًا أنه سيتم استدعاء "جميع رؤساء شعبة التحقيقات في الشرطة والمخابرات، ورؤساء وحدة مكتب التحقيقات الفدرالي الإسرائيلي، المعروفة بـ(لاهاف 433)، بما فيهم القائد الحالي للوحدة موتي ليففي".
وبين المحامي فيشلر أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على تشكيل لجنة "بيغاسوس" لا علاقة لها بمحاكمات نتنياهو، لكن قد يكون لها تأثير عليها، مشيرًا إلى أنه "إذا تبين أنه تم استخدام وسائل وبرامج التجسس لصالح نتنياهو في التحقيق، فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى إبطال الأدلة وإلغائها لاسيما تلك التي تُدين نتنياهو".
ونوه إلى أن "القضاة الذين وقعوا الأوامر القضائية لم يكونوا على دراية ومعرفة تامة بالوسائل التقنية والتكنولوجية الآلية"، مبينًا أنه "إذا قال رجال الشرطة إنهم تعلموا البرنامج أثناء تنقلهم، فهذا يعني أنهم لم يتمكنوا من إخبار القضاة بما كانوا يوقعونه؛ لأن المحققين أنفسهم لا يعرفون ذلك".
وعبرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا، في رسالة إلى وزير العدل ياريف ليفين، عن رفضها "بشدة" تشكيل لجنة "بيغاسوس" والصلاحيات التي منحتها الحكومة إلى اللجنة، مبينة أنه لا يجوز للّجنة النظر في القضايا المعلقة في المحاكم.
وأكدت أنه "لا تملك الحكومة، التي قامت بتشكيل اللجنة مؤخرًا، منحها أي سلطة على الإطلاق في القضايا المعلقة، تقدم سلطات التحقيق وسلطات الادعاء العام تقريرًا إلى المحكمة، إذا لزم الأمر، فيما يتعلق بسير التحقيق بشكل مستقل".
وأكدت المستشارة ميارا أن "مشاركة اللجنة في القضايا المعلقة تتعارض مع القانون الجنائي واستقلال الإجراءات الجنائية، وتقوض الحاجة إلى ضمان ثقة الجمهور في نقاء الإجراءات الجنائية".
المصدر: صحيفة "معاريف" الإسرائيلية