هل ستؤثر لجنة "بيغاسوس" على محاكمة نتنياهو؟

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن رئيس لجنة الشرطة في نقابة المحامين الإسرائيليين المحامي فيني فيشلر، أفاد بأن لجنة للتحقيق باستخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس"، التي صادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على تشكيلها ستؤثر على محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المحامي فيشلر خلال مقابلة إذاعية، اليوم الثلاثاء، مع إذاعة راديو الشمال "FM 104"، إن "نتائج اللجنة ستؤثر على آلاف القضايا، وإن القضاة لا يعرفون على ماذا سيمضون".

وأضاف: "إن اللجنة ستستدعي كبار ضباط الشرطة الحاليين والسابقين للاستجواب والتحقيق معهم"، موضحًا أنه سيتم استدعاء "جميع رؤساء شعبة التحقيقات في الشرطة والمخابرات، ورؤساء وحدة مكتب التحقيقات الفدرالي الإسرائيلي، المعروفة بـ(لاهاف 433)، بما فيهم القائد الحالي للوحدة موتي ليففي".