بلينكن: نبحث ما يمكن فعله لحماية المدنيين في غزة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تبحث مع حلفائها ما يمكن فعله لحماية المدنيين في قطاع غزة، وأنها تريد "ضمان عدم اتساع النزاع" في المنطقة.
بلينكن الذي يقوم بجولة جديدة في الشرق الأوسط، قال: "علينا أن نضمن عدم اتساع النزاع... أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع".
وأثناء توقفه في اليونان، وبعد لقائه رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس في خانيا في جزيرة كريت، أضاف بلينكن للصحفيين أنه يريد التأكد من أن دول المنطقة تستخدم العلاقات القائمة لضمان عدم تصعيد الصراع.
وكان بلينكن التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثا "الوضع في غزة وعملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.
وأضافت الخارجية في بيان أن بلينكن شدد على "ضرورة منع توسّع النزاع، وزيادة المساعدات الإنسانية، والحد من الضحايا المدنيين، والعمل من أجل سلام إقليمي دائم، والتقدّم في اتجاه إقامة دولة فلسطينية".