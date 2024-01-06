بلينكن: نبحث ما يمكن فعله لحماية المدنيين في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تبحث مع حلفائها ما يمكن فعله لحماية المدنيين في قطاع غزة، وأنها تريد "ضمان عدم اتساع النزاع" في المنطقة.

بلينكن الذي يقوم بجولة جديدة في الشرق الأوسط، قال: "علينا أن نضمن عدم اتساع النزاع... أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع".