بلينكن وأردوغان يبحثان الموقف في غزة وانضمام السويد للناتو

ونقل البيان الموجز عن الوزير الأميركي دعوته أردوغان إلى "إتمام (عملية) انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية أميركية أنّ اللقاء بين بلينكن وأردوغان استمر 75 دقيقة في أحد المقرات الرئاسية على مضيق البوسفور، وأعقب لقاء بينه وبين نظيره التركي هاكان فيدان.

وقال مصدر دبلوماسي للوكالة إن فيدان طالب بـ "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.

يُذكر أن بلينكن، وبعد محطة قصيرة في جزيرة كريت، سيتوجه إلى الأردن ثم إلى إسرائيل والضفة الغربية ودول أخرى في المنطقة لبحث النزاع في المنطقة بعد ثلاثة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.