بلينكن وأردوغان يبحثان الموقف في غزة وانضمام السويد للناتو
أعلنت أنقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في غزة وعملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
بلينكن الذي وصل إسطنبول، أولى محطات جولته الشرق أوسطية في وقت سابق من اليوم، شدّد في حديثه مع الرئيس التركي على "ضرورة منع توسّع النزاع، وزيادة المساعدات الإنسانية، والحد من الضحايا المدنيين، والعمل من أجل سلام إقليمي دائم، والتقدّم في اتجاه إقامة دولة فلسطينية"، حسب بيان لوزارة الخارجية التركية.
ونقل البيان الموجز عن الوزير الأميركي دعوته أردوغان إلى "إتمام (عملية) انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية أميركية أنّ اللقاء بين بلينكن وأردوغان استمر 75 دقيقة في أحد المقرات الرئاسية على مضيق البوسفور، وأعقب لقاء بينه وبين نظيره التركي هاكان فيدان.
وقال مصدر دبلوماسي للوكالة إن فيدان طالب بـ "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.
يُذكر أن بلينكن، وبعد محطة قصيرة في جزيرة كريت، سيتوجه إلى الأردن ثم إلى إسرائيل والضفة الغربية ودول أخرى في المنطقة لبحث النزاع في المنطقة بعد ثلاثة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.