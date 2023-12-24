كنيسة أوكرانية للبابا: لسنا معنيين بقرارك حول زواج المثليين

قال رئيس الكنيسة الكاثوليكية الشرقية في أوكرانيا، إن وثيقة صدق عليها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأسبوع الماضي، تسمح بمباركة فردين مرتبطين من نفس الجنس لا تنطبق على كنيسته ولا تعاليمها.

وأضاف رئيس الأساقفة سفياتوسلاف شيفتشوك، أن وثيقة الفاتيكان تلك "تفسر معنى البركات في الكنيسة اللاتينية" لكنها لم تأتِ على ذكر المسائل التي تحكم الكنيسة الشرقية، أو الروم الكاثوليك.

وأضاف في بيان صدر، أمس السبت، "وبالتالي، هذا الإعلان ينطبق فقط على الكنيسة اللاتينية التي لا ولاية شرعية لها على المؤمنين في كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية".

وأشار إلى أن المباركة لا يمكن فصلها عن تعاليم الكنيسة و"لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعارض مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية بشأن الأسرة بوصفها اتحادا يتسم بالإخلاص ولا ينفصم ومرتبط بالخصوبة بين رجل وامرأة".