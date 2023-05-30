ستولتنبرغ: الناتو سيرسل 700 جندي إضافي إلى كوسوفو
قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، إن الحلف سينشر 700 جندي إضافي في كوسوفو غداة إصابة 30 جنديًا من الحلف و 52 محتجًا خلال اشتباكات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أوسلو: "قررنا نشر 700 جندي إضافي من قوة احتياطي العمليات غرب البلقان، ووضع كتيبة إضافية من قوات الاحتياط في حالة تأهب قصوى ليتسنى نشرها إذا لزم الأمر".
كما أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الاعتداءات "غير المقبولة" على قوة حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو من قبل المتظاهرين الصرب، والتي "يجب أن تتوقف".
وقال:"ندين بشدة هذه الاعتداءات غيرالمبررة ضد قواتنا في شمال كوسوفو" والتي أدت إلى إصابة 30 جنديًا من قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو (كفور).