ستولتنبرغ: الناتو سيرسل 700 جندي إضافي إلى كوسوفو

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، إن الحلف سينشر 700 جندي إضافي في كوسوفو غداة إصابة 30 جنديًا من الحلف و 52 محتجًا خلال اشتباكات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أوسلو: "قررنا نشر 700 جندي إضافي من قوة احتياطي العمليات غرب البلقان، ووضع كتيبة إضافية من قوات الاحتياط في حالة تأهب قصوى ليتسنى نشرها إذا لزم الأمر".