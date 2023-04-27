ستولتنبرغ: "الناتو" وشركاؤه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 مدرعة
قدمت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وشركاؤها 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في الـ24 من شباط/فبراير 2022، وفق ما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل: "أرسل حلفاء وشركاء مجموعة الاتصال برئاسة الولايات المتحدة 230 دبابة و1550 آلية مدرعة وكميات كبيرة من الذخائر لأوكرانيا، أي 98% من المركبات القتالية التي جرى التعهد بها لأوكرانيا".
واضاف "إجمالا، قمنا بتدريب وتجهيز أكثر من تسعة ألوية مدرعة أوكرانية جديدة. وهذا سيضع أوكرانيا في موقف قوي لمواصلة استعادة الأراضي المحتلة"، وفق قوله.