ستولتنبرغ: "الناتو" وشركاؤه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 مدرعة

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل: "أرسل حلفاء وشركاء مجموعة الاتصال برئاسة الولايات المتحدة 230 دبابة و1550 آلية مدرعة وكميات كبيرة من الذخائر لأوكرانيا، أي 98% من المركبات القتالية التي جرى التعهد بها لأوكرانيا".