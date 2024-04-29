ترامب يوجه ضربته المتوقعة لمايك جونسون‎

وجَّه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضربته المتوقعة، لرئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، الذي سمح بتمرير مشروع قرار تمويل أوكرانيا بـ61 مليار دولار.

وكان جونسون من أشد المعارضين لتمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا، إلا أنه تحول عن موقفه قبل أسابيع، ووضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الجمهوريين في الكونغرس، الذين تبنوا توجه ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارغوري تايلور، إنها ستقود حملة تصويت في مجلس النواب لتنحية مايك جونسون، بسبب موقفه المخالف للحزب.

وتوقعت غرين أن تبدأ حملتها مع افتتاح جلسة يوم الاثنين المقبل.