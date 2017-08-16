أوغلو: روسيا أكثر تفهمًا من أمريكا لموقفنا من أكراد سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن روسيا أكثر تفهما لموقف تركيا بشأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية من الولايات المتحدة.

وأكد تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة “تي.آر.تي” الإخبارية، أن قائد الجيش الروسي سيزور تركيا لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها جبهة النصرة.

وتزود واشنطن وحدات حماية الشعب بالسلاح في قتالها تنظيم داعش؛ ما يثير قلق تركيا التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي بدأ تمردا في جنوبها الشرقي منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وفي سياق آخر، أكد الوزير التركي، أن استفتاء مقررا على استقلال المنطقة الكردية بشمال العراق “قد يفاقم الوضع في المنطقة بل ويؤدي إلى حرب أهلية”.

وكان إقليم كردستان العراق أعلن أنه سيجري استفتاء على الاستقلال في 25 أيلول/ سبتمبر، متجاهلا بذلك تحذيرات دولية بما في ذلك تحذيرات من تركيا من أن الاستفتاء سيؤدي إلى صراع مع بغداد.