السفيرة الأمريكية: لا يمكن لإيران احتجاز العالم رهينة بالاتفاق النووي

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي الثلاثاء إنه ينبغي تحميل إيران مسؤولية “إطلاق صواريخ ودعم الإرهاب وعدم احترام حقوق الإنسان وانتهاك قرارات مجلس الأمن”.

جاء ذلك في معرض رد هيلي على الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال في وقت سابق الثلاثاء إن بلاده يمكن أن تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية “خلال ساعات” إذا فرضت الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة على طهران.

وقالت هيلي في بيان “لا يمكن السماح لإيران باستخدام الاتفاق النووي لاحتجاز العالم رهينة…لا ينبغي أن يصبح الاتفاق النووي ’أكبر من أن يفشل’” مضيفة أن العقوبات الأمريكية الجديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي.

وستسافر هيلي إلى فيينا الأسبوع المقبل لبحث الأنشطة النووية الإيرانية مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مراجعة تجريها واشنطن بشأن التزام طهران بالاتفاق النووي المبرم في العام 2015.