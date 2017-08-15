التلفزيون الإسرائيلي: إيران تبني مصنعًا للصواريخ طويلة المدى في سوريا

ذكر تقرير تلفزيوني إسرائيلي الثلاثاء أن إيران تبني منشأة شمال غرب سوريا لصنع صواريخ طويلة المدى، وعرض صورا للأقمار الصناعية قال إنها لموقع قيد الإنشاء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر الأسبوع الماضي من أن إيران تعزز موطئ قدمها في حليفتها سوريا، بينما يجري طرد مقاتلي تنظيم داعش وقال إن إسرائيل تتابع التطورات وسترد على أي تهديد.

وأظهر تقرير القناة الثانية الإسرائيلية صورا قال إن قمرا صناعيا إسرائيليا التقطها وتظهر موقعا شمال غرب سوريا قرب بلدة بانياس على البحر المتوسط، مبينا أن بعض الإنشاءات تشير إلى أن متفجرات ستخزن هناك.

وشبه صور المباني التي قال إنها لمصنع صواريخ قرب طهران بمنشآت في الموقع السوري وقال إن هناك وجها قويا للشبه بينها.

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وقالت إن “الأنشطة الخبيثة” التي تمارسها طهران في الشرق الأوسط قلصت أي “إسهام إيجابي” من اتفاق 2015.

وذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن مسؤولي المخابرات الإسرائيليين سيبحثون الوضع في سوريا ولبنان مع نظرائهم في واشنطن هذا الأسبوع.