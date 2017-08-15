واشنطن: بيونغ يانغ تملك القدرة على إنتاج محركات الصواريخ

قال مسؤولون في المخابرات الأمريكية الثلاثاء إن كوريا الشمالية تملك القدرة على إنتاج محركات صواريخ، وإن معلومات المخابرات تشير إلى أن بيونغ يانغ لا تحتاج إلى الاعتماد على استيراد المحركات.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين “لدينا معلومات مخابرات تشير إلى أن كوريا الشمالية لا تعتمد على استيراد المحركات. وبدلا من ذلك نرى أن لديها القدرة على إنتاج هذه المحركات بنفسها”.

وذكرت دراسة جديدة أعدها معهد بحثي مقره في لندن، ومقال في صحيفة نيويورك تايمز أن من المرجح أن كوريا الشمالية حصلت على محركات صواريخ من مصنع أوكراني من شبكات غير شرعية.