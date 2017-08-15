تيلرسون: فتح حوار مع واشنطن أمر يعود لزعيم كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى قرار بشأن فتح حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمر يعود إلى زعيم الأخيرة “كيم جونغ أون”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن، بمناسبة إصدار الوزارة تقريرها السنوي عن الحريات الدينية، والذي يقدم إلى الكونغرس الأمريكي بغرض الاطلاع على أوضاع هذه الحريات في العالم.

وأوضح تيلرسون متحدثاً عن الوضع الحالي بين واشنطن وبيونغ يانغ: “نواصل اهتمامنا بإيجاد طريقة توصلنا للحوار، بيد أن الأمر عائد له”، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية.

وردا على سؤال حول رأيه في تراجع الرئيس الكوري الشمالي عن تهديده بضرب جزيرة غوام الأمريكية، قال تيلرسون: “ليس لدي أي رد على هذا القرار في هذا الوقت”.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ أون، بعد أن توعد الأول الأسبوع الماضي، بمواجهة كوريا الشمالية “بالنار والغضب” إذا ما واصلت تهديدها لبلاده.

وبعد يوم من تصريحات ترامب، رد كيم جونغ أون بالتهديد بضرب جزيرة غوام الأمريكية التي تضم أهم القواعد العسكرية في المحيط الهادي، بالإضافة إلى إيواء 166 ألف أمريكي بينهم 6 آلاف مقاتل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم كوريا الشمالية، تعليق خطته الهادفة لإطلاق صواريخ قرب جزيرة غوام بالمحيط الهادي، وسط تحذيرات من أنه سيمضي في مشروعه إذا اتخذت واشنطن ما أسماها “خطوات غير مسؤولة”.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تقارير أمنية عن احتمال قدرة بيونغ يونغ، على تزويد صواريخ باليستية عابرة للقارات برؤوس نووية.