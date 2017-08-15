رئيس وزراء باكستان المعزول نواز شريف يطلب مراجعة قرار عزله

قال مسؤول في الحزب الحاكم في باكستان، إن رئيس الوزراء المعزول نواز شريف طلب اليوم الثلاثاء، مراجعة قرار المحكمة العليا الذي جرده من منصبه؛ بسبب عدم كشفه عن أصول يملكها.

واستقال شريف (67 عامًا) خلال فترته الثالثة في رئاسة الوزراء بعد وقت قصير من قرار المحكمة يوم 28 يوليو/ تموز بضرورة تجريده من المنصب وفتح تحقيق جنائي بشأن ثروة أسرته.

وقال جان عشقزاي المسؤول في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف في تصريح لـ”رويترز” إن شريف تقدم بثلاثة طلبات استئناف للمحكمة العليا.

وتابع يقول “من حقنا أن نطالب بمراجعة. لم يقبل شعب باكستان القرار” موضحًا أن نفس لجنة القضاة الخماسية التي قررت تجريد نواز شريف من منصبه هي التي ستنظر على الأرجح في طلبات المراجعة.

وصدر قرار تجريد شريف من منصبه بسبب تسريبات “أوراق بنما” العام الماضي التي أظهرت على ما يبدو أن ابنته واثنين من أبنائه يمتلكون شركات خارجية مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وأنها استخدمت لشراء عقارات في لندن.