البنتاغون: خلل بالمدفعية وراء مقتل الجنديين الأمريكيين في العراق

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إن “خللا” في مدفعية للجيش الأمريكي مسؤول عن مقتل جنديين أمريكيين في شمال العراق يوم الأحد.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان منفصل، أن الجيش يحقق في الواقعة التي أسفرت أيضًا عن إصابة خمسة جنود آخرين.

وقال الكولونيل روبرت مانينغ، المتحدث باسم البنتاغون يوم الاثنين: “وحدة مدفعية للجيش كانت تقوم بمهمة للرد على موقع لتنظيم داعش لإطلاق قذائف المورتر، عندما حدث خلل تسبب في إصابة سبعة جنود”.

ورفض البنتاغون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، ولم يتضح على وجه التحديد ما هو “الخلل” الذي حدث.

والجنود المصابون كانوا ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق.

وقال مانينغ إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود أي علاقة للتنظيم بمقتل الجنديين وإن إصابات الجنود الخمسة لا تهدد حياتهم.