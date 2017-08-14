بوتين: كوريا الشمالية ليست لديها أسلحة نووية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن السبب الحقيقي الذي جعل العالم على حافة حرب نووية، مؤكدًا أن كوريا الشمالية لا توجد لديها أسلحة نووية.

وقال بوتين في جلسة أسئلة وأجوبة في سوتشي إن: “كوريا الشمالية لا توجد لديها أسلحة نووية، إنها كذبة مفروضة على الناس من خلال وسائل الإعلام الغربية التابعة للمؤسسة الرسمية”.

وأضاف بوتين: “إنهم يعرفون كيف يستفزون بسهولة الكوريين الشماليين، وسيردّون، ولكن القصة التي تقول إنهم يشكلون تهديدًا قصة غير صحيحة.. أنا سأقول لكم الحقائق عن كوريا الشمالية، إنهم لا يملكون قنابل نووية، وليست لديهم بنوك يسيطر عليها الغرب، فهم لا يتبَعون الدولار الأمريكي، إنما لديهم أرض مليئة بالثروات غير المستثمرة”.

وتابع بوتين القول إن كيم جونغ أون “لن يبدأ في شن هجوم حقيقي، فذاك من قبيل الانتحار، تعرف بيونغ يانغ هذا وواشنطن تعرف هذا أيضا”.

وحسب تقرير نشره موقع lesmoutonsrebelles.com في حَديثٍ جرى يوم الثلاثاء حول موضوع الأمريكيين الذين يفرطون في استهلاك المواد الأفيونية جدا، قال دونالد ترامب: “كوريا الشمالية ليست أكثر تهديدًا منهم على الولايات المتحدة، وسوف يواجَهون بالنار والغضب بشكل لم يسبق له مثيل في العالم”.

وتعليقا على مقال نشر في صحيفة “واشنطن بوست“، قال الرئيس ترامب، بناء على تقديرات مسؤولين في الاستخبارات، إن كوريا الشمالية أنتجت بنجاح رأسا حربيا نوويا منمنما، يمكن أن يدخل في صواريخها، لتعبر عتبة رئيسية على طريق بناء قوة نووية كاملة.

ويأتي التحليل الذي أُكمل في الشهر الماضي من قبل وكالة الاستخبارات الدفاعية، في أعقاب تقييم استخباراتي آخر يثير بشدة تقديرات رسمية للعدد الإجمالي للقنابل الذرية في ترسانة الدولة الشيوعية.

وقدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي أن ما يصل إلى 60 سلاحًا نوويًا مسيطر عليها الآن من قبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وفي الوقت الحاضر، فإن الدليل الحقيقي الوحيد على امتلاك كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل هو ما تُروج له وسائل الإعلام التقليدية.

ووفقا للمتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أتيح لبوتين الوقت للتفكير في الصراع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ورأى أن الوضع “متقدم جدا”.

وكما يرى الرئيس الروسي فإن “الشيء نفسه حدث في العراق وليبيا”، ففي الأوضاع مع العراق وليبيا، تم غزو البلدين من قبل الغرب وأعدم قائدا البلدين بتهمة ارتكاب جرائم حرب من دون أي دليل حقيقي.

وقال الموقع في تقرير إن ما صرح به بوتين حول الأسباب الحقيقية لمهاجمة كوريا الشمالية صحيح أيضا، فنظامها المصرفي غير مراقب من قبل صندوق النقد الدولي، وليس لدى الكوريين الشماليين بنك عالمي تحت مراقبة روتشيلد ولا تتبع للدولار الأمريكي.

وحسب التقديرات، فإن البلاد لديها أيضا ما بين 6 و 10 تريليون دولار من الموارد الطبيعية غير المستغلة، في غالب الأحيان، واحتياطيات هائلة من المعادن، بما فيها الحديد والذهب والمغنسيوم والزنك والنحاس والحجر الجيري والموليبدينوم والجرافيت، وأكثر من ذلك نحو 200 نوع من المعادن الأخرى.

وهناك أيضا كميات كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، التي ستصنع منها البلدان المجاورة الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات ذات التقنية العالية.

أما التقديرات الخاصة بقيمة الموارد المعدنية في البلاد فقد تنوعت إلى حد كبير على مر السنين، ويصعب الوصول إليها بسبب السرية التي تلفها.

وحسب تقدير شركة التعدين الكورية الجنوبية فإن قيمتها تقدر بأكثر من 6 تريليون دولار، فيما يقدرها معهد أبحاث كوري جنوبي آخر بما يقرب من 10 تريليون دولار.