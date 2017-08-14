ترامب يعلق ساخرًا على استقالة عضو مجلس الصناعة الأمريكي احتجاجًا على العنصرية

استقال كينيث فرايزر، المدير التنفيذي لشركة “ميرك أند كو” لصناعة الأدوية من مجلس الصناعة الأمريكي الاستشاري الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتجاجًا على التطرف والتعصب.

وقال فرايزر في تغريدة أعلن فيها استقالته “يتعين على زعماء أمريكا أن يبجلوا قيمنا الجوهرية من خلال الرفض بوضوح، لتعبيرات الحقد والتعصب الأعمى والشعور بتفوق فئة معينة، لأنها تناقض تمامًا المثل الأمريكية المرتكزة على أن الناس ولدوا متساوين”.

ورد ترامب بتغريدة ساخرة قال فيها “استقال كين فرايزر من ميرك فارما من مجلس الرئيس الصناعي سيكون لديه متسع من الوقت لخفض سعر عقار ريب أوف”.

واستقال مدراء تنفيذيون لعدد من كبرى الشركات الأمريكية من عدة مجالس استشارية رئاسية احتجاجًا على سياسات ترامب.

وشهد تجمع شارك فيه مئات القوميين البيض في ولاية فرجينيا، حادثًا دمويًا يوم السبت، عندما دهست سيارة حشدًا من المتظاهرين المناهضين للقوميين مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وقال ترامب معلقًا على الحادث إن “أطرافًا كثيرة” ضالعة في الحادث مما عرضه لانتقادات من ساسة ينتمون لجميع الأطياف السياسية لعدم استنكاره التطرف اليميني.