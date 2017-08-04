فنزويلا تفتتح أعمال الجمعية التأسيسية الجديدة رغم الاحتجاجات

دشنت فنزويلا، اليوم الجمعة، جمعية تأسيسية جديدة من المتوقع أن تعيد صياغة دستور البلاد بما قد يعطي صلاحيات جديدة واسعة للحزب الاشتراكي الحاكم، في تحدٍ لإدانات عالمية ترى أن الجمعية الجديدة تقوّض الحريات الديمقراطية في البلاد.

ويقول الرئيس نيكولاس مادورو: “إن الجمعية المؤلفة من 545 عضوًا، انتخبوا في تصويت يوم الأحد الماضي قاطعته المعارضة، ستجلب السلام إلى البلاد التي شهدت احتجاجات عنيفة وتمر بأزمة اقتصادية طاحنة”.

وانتخب أعضاء الجمعية قيادات بارزة في الحزب الاشتراكي لشغل المناصب الرئيسية فيها، فقد تم انتخاب وزيرة خارجية فنزويلا السابقة ديلسي رودريغيز لرئاسة الجمعية التأسيسية، كما عُيّن نائب الرئيس السابق اريستوبولو ايستوريز في منصب النائب الأول لرئيسة الجمعية.

وستعمل الجمعية بالمجمع ذاته الواقع بوسط كراكاس والذي يعقد فيه الكونغرس، الذي تهيمن عليه المعارضة، جلساته، وتستطيع الجمعية التأسيسية بالصلاحيات الجديدة الواسعة التي تملكها حل الكونغرس.

وكانت حكومات في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد نددت بانتخابات الجمعية التأسيسية وناشد الفاتيكان السلطات بوقفها.

ودفع انتخاب الجمعية، يوم الأحد الماضي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوصف مادورو بالديكتاتور، وهو وصف استخدمته المعارضة مرارًا لمادورو.