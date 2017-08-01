فنزويلا تسجن زعيمين معارضين في إطار حملة على خصوم مادورو

سجنت فنزويلا اثنين من المعارضين البارزين للرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء في ضربة جديدة للمعارضة بعد انتخاب جمعية تأسيسية بصلاحيات مطلقة لتعزيز قبضة الحكومة اليسارية على السلطة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مادورو الاثنين ووصفته “بالدكتاتور” بسبب انتخاب جمعية تأسيسية يوم الأحد قاطعتها المعارضة ووصفتها بأنها غير شرعية.

وفي بيان للإعلان عن سجن زعيمي المعارضة ليوبولدو لوبيز (46 عاما) وأنطونيو ليديزما (62 عاما) قالت المحكمة العليا المؤيدة للحكومة إنهما كانا يخططان للفرار من البلاد وانتهكا شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليهما وذلك بالإدلاء بتصريحات سياسية والتحدث لوسائل الإعلام.

لكن معارضي الحكومة وصفوا اقتياد الرجلين تحت جنح الظلام من منزليهما بأنه مؤشر على أن مادورو عازم على إسكات المعارضين والقضاء على احتجاجات شوارع مستمرة ضده منذ أربعة أشهر.

ولاقى نحو 120 شخصا حتفهم في الاضطرابات منهم 10 على الأقل خلال انتخابات الجمعية التأسيسية.

وحث لوبيز وليديزما على تنظيم احتجاجات ضد انتخابات الأحد التي وصفاها بأنها مزورة.

وقال فريدي جيفارا المشرع عن حزب الإرادة الشعبية الذي يقوده لوبيز “لقد خطفوا ليوبولدو لوبيز لأنه ببساطة لن يرضخ للضغوط والوعود الزائفة للنظام”.