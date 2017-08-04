إيران تنفي عزم وزير خارجيتها محمد ظريف أداء مناسك الحج

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أمس الخميس، الأنباء التي ترددت عن نية وزير الخارجية محمد جواد ظريف زيارة السعودية لأداء فريضة الحج.

وقال قاسمي في بيان صحافي، إن “وزير الخارجية محمد جواد ظريف ليست لديه نية لأداء فريضة الحج لهذا العام”، مشددًا على أن “ما تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية بهذا الشأن لا أساس له من الصحة”.

وجاءت هذه الأنباء عقب اللقاء الذي جمع ظريف بنظيره السعودي عادل الجبير، على هامش اجتماع وزارء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء الماضي، في إسطنبول.

وقال ظريف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، بعد مصافحته عادل الجبير: “نختلف مع السياسات السعودية في كثير من المواقف ومع ذلك، نريد علاقات طيبة معها”.