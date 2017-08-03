أمين عام “الناتو “: علاقتنا مع روسيا تتدهور وهي “الأصعب” منذ الحرب الباردة

المصدر: ا ف ب

ذكر ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الخميس، إن العلاقات بين الحلف وروسيا شهدت تدهورا حادا وتمر الآن في “أصعب” مرحلة منذ الحرب الباردة.

وقال ستولتنبرغ لمحطة “سي إن إن” الأمريكية “أعتقد أنه صحيح القول أن علاقة الحلف مع روسيا أصعب مما كانت عليه في أي وقت منذ نهاية الحرب الباردة”.

ويأتي تصريح أمين عام “الناتو” بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن علاقات واشنطن وموسكو تراجعت إلى مستوى “خطر جدا”.

وأضاف “في نهاية الحرب الباردة، كنا نأمل في تطوير شراكة وثيقة مع روسيا، لكن بعد ضم شبه جزيرة القرم بشكل غير مشروع عام 2014 واستمرار روسيا في زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا، تدهورت العلاقة بين الناتو وموسكو بشكل كبير”.

وتابع ستولتنبرغ قائلاً أن “الناتو ملتزم في تجنب المزيد من التوتر متبعا نهجا مزدوجا يتمثل في الحوار والردع الدفاعي”.

وقال “طالما أننا أقوياء، طالما أنه يمكن توقع تحركاتنا، بإمكاننا أيضا الانخراط في حوار سياسي مع روسيا في محاولة لتجنب التصعيد ونشوب حرب باردة جديدة”.