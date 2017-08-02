آلاف الأفغان يتظاهرون ضد الحكومة مطالبين بتوفير الأمن (صور)

شهدت ولاية “هرات” الأفغانية، اليوم الأربعاء، مظاهرة ضد الحكومة احتجاجًا على زيادة المشاكل الأمنية في المدينة.

وتجمع الآلاف في مركز المحافظة، الواقعة غربي أفغانستان، رافعين صور ضحايا الهجوم على مسجد “جوادية” الشيعي، بالولاية، والذي تبناه تنظيم “داعش” المتشدد.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل: “نريد الأمان”، و”نريد العيش”، و”الموت للمنظمات المتطرفة”.

وفي كلمة له باسم المحتجين، قال رئيس مجلس شورى هرات، كاموران علي زاي: إن “المشاكل الأمنية تزداد مع مرور كل يوم”، منوهًا إلى أن “تدابير الحكومة غير كافية لتوفير الأمن، وأن الناس يواجهون الموت يوميًا”.

وأعرب عن مطالبهم باستقالة الأشخاص الذين يترأسون وحدات الأمن.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت قناة “تولو نيوز” الأفغانية، عن مصادر رسمية قولها: إن “الهجوم نفذه شخصان، حيث فتح المهاجمان النار على المصلين وحراس المسجد خارج حرمه، ومن ثم اقتحماه وفجرا حزاميهما الناسفيْن”.

وأسفر الهجوم الذي وقع، أمس الثلاثاء، عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 64 آخرين، بحسب السلطات المحلية.