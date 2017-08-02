مقتل 7 جنود من “الناتو” في هجوم انتحاري بأفغانستان تبنته طالبان

أكدت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، مقتل 7 جنود من بعثة حلف شمالي الأطلسي “الناتو” في أفغانستان، وإصابة مدني بجروح، إثر هجوم انتحاري تبنته حركة طالبان واستهدف الجنود، قرب مدينة قندهار جنوبي البلاد.

ونقلت قناة “تولو نيوز” الإخبارية عن مصدر (لم تسمّه) قوله إن “7 جنود أجانب تابعين لقوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن (إيساف) على الأقل قتلوا في الهجوم، وأصيب مدني بجروح”.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان جنوبي البلاد، قاري يوسف أحمدي إن “الهجوم دمر دبابتين وقتل 15 شخصًا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بعثة حلف شمالي الأطلسي “الناتو” في أفغانستان، سقوط ضحايا جراء هجوم انتحاري، دون تحديد حصيلة القتلى أو الجرحى.

وأضاف بيان، أصدرته بعثة “الدعم الحازم” التي يقودها الحلف، إن العمل جارٍ من أجل جمع المزيد من المعلومات حول ملابسات الواقعة.

وقوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن، قوة أمنية يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أنشأها مجلس الأمن عام 2001، بموجب قرار أممي دولي رقم 1386.

ومطلع العام 2015، اتفق حلف الأطلسي مع أفغانستان على إقامة تحديد مهمة “الدعم الحازم” غير القتالية بهدف تدريب القوات الأفغانية، ومساعدتها وتقديم المشورة لها، للقيام بمهامها.