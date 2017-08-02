دبلوماسية أمريكية: تيلرسون لن يلتقي نظيره الكوري الشمالي في “آسيان”

المصدر: ا ف ب‎

قالت دبلوماسية أمريكية، يوم الاربعاء “إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون لن يلتقي نظيره الكوري الشمالي خلال اجتماع يشارك فيه البلدان هذا الاسبوع في مانيلا وسيحاول على العكس تشديد عزلة بيونغ يانغ”.

وأضافت المسؤولة في الخارجية الأمريكية سوزان ثورنتون، أن الوزير الأمريكي لن يلتقي ري يونغ-هو.

وصرحت “ما نأمل به خلال اجتماع هذا العام هو إجماع على التنديد بالموقف الاستفزازي لـكوريا الشمالية“، متوقعة ان يواجه الوزير الكوري الشمالي في مانيلا “عزلة شديدة”.

وقالت مصادر دبلوماسية آسيوية إن تيلرسون حاول الضغط على حلفاء واشنطن الإقليميين بهدف استبعاد بيونغ يانغ من منتدى آسيان الإقليمي الذي يلتئم لمناقشة القضايا الأمنية في منطقة آسيا-المحيط الهادىء.

وأضافت ثورنتون “أجرينا محادثات جدية حول ما يجب القيام به لتعليق “عضوية” عضو في هذه المنظمة المخصصة لتجنب النزاعات والدبلوماسية الوقائية”.

وتابعت “سنرى تطورات هذا الأمر في العام المقبل”، مع إقرارها بأن اجتماع هذه السنة لن يكون مثمرا على هذا الصعيد.

وتحاول واشنطن بكل الوسائل منع كوريا الشمالية من امتلاك صواريخ نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

ولكن رغم هذه الجهود، سيشارك وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ-هو نهاية الأسبوع في اجتماع حول الأمن الإقليمي على هامش لقاء وزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في العاصمة الفليبينية.

وسيحضر أيضا تيلرسون وأطراف آخرون معنيون بالملف الكوري الشمالي بينهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي.