تيلرسون: لا نسعى إلى تغيير النظام في كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون “إن واشنطن لا تسعى إلى الإطاحة بحكومة كوريا الشمالية وسوف ترغب في الدخول في حوار مع بيونغ يانغ في مرحلة ما”.

وأضاف تيلرسون للصحفيين في وزارة الخارجية “لا نسعى إلى تغيير النظام ولا نسعى إلى هدم النظام ولا نسعى إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية سريعا ولا نسعى إلى ذريعة لإرسال جيشنا شمال الخط الفاصل بين الكوريتين”.

وأردف تيلرسون “لسنا أعداءكم، لكنكم تمثلون لنا تهديدا غير مقبول وعلينا أن نرد، ونأمل أن يبدؤوا في إدراك ذلك في مرحلة ما وسوف نرغب في أن نجلس ونتحاور معهم”.