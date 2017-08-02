رغم توقيعه عليه.. بماذا وصف ترامب قانون العقوبات على روسيا؟

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، القانون الذي أقره الكونغرس بفرض عقوبات جديدة على روسيا، والذي وقّعه ليصبح قانونًا نافذًا، بأنه “معيب بشكل كبير”.

وحث ترامب الكونغرس على عدم استخدامه لعرقلة جهود الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال ترامب في بيان له: “على الرغم من أني أؤيد اتخاذ إجراءات صارمة لعقاب وردع السلوك العدائي الذي يقوض الاستقرار من جانب إيران وكوريا الشمالية وروسيا، إلا أن هذا التشريع معيب بشكل كبير، في غمرة التعجل لإقرار هذا التشريع أدرج الكونغرس فيه عددًا من البنود غير الدستورية بشكل واضح”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على روسيا ليصبح ساريًا.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أيد الأسبوع الماضي، بأغلبية كبيرة، فرض عقوبات على الحكومة الروسية بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2016، وضمها شبه جزيرة القرم وغيرهما، ما اعتبر انتهاكات للمبادئ الدولية.‎

وقَبِلَ ترامب، الذي كان واضحًا في إبداء رغبته في تحسين العلاقات مع روسيا، على مضض العقوبات الجديدة التي فرضها الكونغرس والتي تشمل إيران وكوريا الشمالية. وحصل مشروع القانون على ما يكفي من الدعم في الكونجرس لتجاوز حق النقض (الفيتو) الرئاسي.

جاء تصديق ترامب على مشروع القانون عقب إشارات متضاربة من الإدارة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية بشأن العقوبات.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الصحفيين، أمس الثلاثاء، أنه وترامب لا يعتقدان أن العقوبات الجديدة “ستكون مفيدة لجهودنا” بشأن الدبلوماسية مع روسيا.

وقال مايك بنس نائب الرئيس: إن مشروع القانون أظهر أن ترامب والكونجرس “يتحدثان بصوت واحد”.

وأكدت كيليان كونواي، مستشارة البيت الأبيض، في مقابلة مع فوكس نيوز، توقيع ترامب لمشروع القانون.

وكانت رغبة ترامب في تحسين العلاقات مع موسكو قد تعطلت بفعل نتائج توصلت إليها وكالات المخابرات الأمريكية تفيد بتدخل روسيا لمساعدته ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وتحقق لجان من الكونجرس ومحقق خاص في تلك القضية. وتنفي موسكو أي تدخل، ويشدد ترامب على عدم تواطؤ حملته مع روسيا.

وتراجعت العملة الروسية الروبل قليلًا في أعقاب التقرير الأولي عن توقيع ترامب لمشروع القانون.