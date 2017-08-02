ظريف: حكومة إيران المقبلة ستسعى لعلاقات مع السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن طهران تسعى لعلاقات مع جميع دول الجوار، معتبراً أن “الحكومة الإيرانية المقبلة ستضع على رأس أولويات السياسة الخارجية، تعزيز العلاقات مع الجوار ومن بينها السعودية“.

وبين ظريف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، بعد مصافحته أمس نظيره السعودي عادل الجبير، على هامش اجتماع وزارء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول لمناقشة التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى، “نختلف مع السياسات السعودية في كثير من المواقف، ومع ذلك نريد علاقات طيبة معها”.

وأوضح ظريف، أن “اللقاء مع عادل الجبير كان على هامش دعوة غداء أقامها وزير الخارجية التركي للمشاركين في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، ونحن لا نشارك في مآدب الغداء في الدول الغربية وذلك لاسباب شرعية، لكن ليس لدينا مشكلة في الدول الإسلامية”، منوهاً إلى أنه “تربطه علاقات قديمة مع الجبير”.

وتابع، “إيران لم تكن أبداً تسعى بأن لا يكون لدينا علاقات مع الجوار، وان سياستنا كالعادة هي أن يكون لدينا علاقات مناسبة مع جميع دول الجوار، وذلك مرتبط بأن تكون قائمة على الاحترام المتبادل والسياسات العقلانية، وعلى أن لا تجلب المتاعب لشعوب المنطقة”.