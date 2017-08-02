الكويت تنفي تقرير “رويترز” عن تهريب إيران أسلحة للحوثيين

نفت الكويت صحة تقرير إعلامي قال: إن إيران تستخدم المياه الكويتية لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين، مشيرة إلى أن القوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل لم ترصد أي أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها.

ونقلت وكالة “كونا” الكويتية الرسمية، اليوم الأربعاء، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، نفيه صحة ما نشرته وكالة “رويترز” الإخبارية، حول استخدام إيران للمياه الكويتية لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين في اليمن من أجل التحايل على حظر نقل الأسلحة المفروض من قبل تحالف إعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد المصدر أن “المياه الإقليمية لدولة الكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة، وأنها لم ترصد أي أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها”.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام المختلفة “تحرّي الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الخاطئة والمسيئة”.

ونقلت وكالة الأنباء “رويترز” عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” القول إن الحرس الثوري الإيراني بدأ في استخدام طريق جديد عبر الخليج لنقل شحنات أسلحة سرية إلى الحوثيين حلفائه في الحرب الأهلية اليمنية.

وقالت الوكالة إن مصادر إقليمية وغربية كانت أبلغتها في آذار (مارس) أن إيران ترسل أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين إما مباشرة إلى اليمن أو عبر الصومال. غير أن سلوك ذلك المسار كان ينطوي على مجازفة بالاحتكاك بسفن البحرية الدولية التي تقوم بدوريات في خليج عمان وبحر العرب.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصادر غربية وإيرانية أنه على مدى الأشهر الستة الماضية بدأ الحرس الثوري الإيراني استخدام مياه الخليج بين الكويت وإيران مع بحثه عن سبل جديدة للتحايل على حظر نقل أسلحة لحلفائه الحوثيين الشيعة.