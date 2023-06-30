دول تقرر مقاضاة إيران أمام محكمة العدل بحادثة إسقاط طائرة أوكرانية‎

أعلنت كل من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، الخميس، مقاضاة إيران أمام محكمة العدل الدولية "في أقرب وقت ممكن" لتحميل طهران المسؤولية القانونية عن إسقاط طائرة بوينغ أوكرانية في العام 2020.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان، قائلة: "انتهى الوقت، سنلاحق إيران أمام محكمة العدل الدولية لإسقاطها الرحلة الرقم بي إس 752".

وفي الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، أسقطت القوات المسلحة الإيرانية طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف مما تسبب بمقتل 176 راكبًا معظمهم إيرانيون وكنديون.

ولم تعترف إيران إلا بعد 3 أيام بأنها أسقطت الطائرة "عن طريق الخطأ". وبالتالي نفذت الدول الأربع الإنذار النهائي الذي أصدرته، في كانون الأول/ديسمبر، طالبة فيه من طهران الخضوع لتحكيم ملزم "لتحميل إيران مسؤولية" إسقاط الطائرة خلال مهلة 6 أشهر.

وتستند في ذلك إلى اتفاقية مونتريال، للعام 1971، التي تنظم الجرائم ضد الطيران المدني.

وقالت جولي: "سنحصل على الشفافية والمساءلة والعدالة التي تستحقها العائلات"، مضيفة أن "الإفلات من العقاب ليس خيارًا بالنسبة للنظام الإيراني".