إيران تقيم دعوى بمحكمة العدل الدولية ضد كندا

أقامت إيران دعوى في محكمة العدل الدولية ضد كندا لأن أوتاوا تسمح برفع دعاوى تعويضات مدنية أمام محاكمها ضد طهران، وتتهم الأخيرة بالأرهاب، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وبحسب الدعوى التي رفعتها إيران، والتي نشرتها المحكمة التابعة للأمم المتحدة، فإن تصرف كندا ينتهك حصانة الدولة التي يكفلها القانون الدولي.