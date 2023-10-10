الليكود الإسرائيلي: نقطع "خطوات كبيرة" نحو تشكيل حكومة وحدة

قال حزب "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يقطع "خطوات كبيرة" نحو تشكيل حكومة وحدة، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا وتواجه انشقاقا داخليا عميقا.

وقال بيان للحزب إن نتنياهو دعا بيني جانتس، وهو رئيس حزب معارض رئيسي، للاجتماع.