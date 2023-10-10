الليكود الإسرائيلي: نقطع "خطوات كبيرة" نحو تشكيل حكومة وحدة
قال حزب "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يقطع "خطوات كبيرة" نحو تشكيل حكومة وحدة، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا وتواجه انشقاقا داخليا عميقا.
وقال بيان للحزب إن نتنياهو دعا بيني جانتس، وهو رئيس حزب معارض رئيسي، للاجتماع.
وفي وقت مُبكر من اليوم الثلاثاء، أعلن حزب "الليكود" التوافق بين وزراء الائتلاف الحاكم على إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية.
وذكر الحزب أن شركاء التحالف الحكومي كلفوا رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة طوارئ وطنية.
بالتزامن مع ذلك، دعا عضو من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الائتلافية إلى ضم سياسيين معارضين للحكومة، في إطار جهود إحلال الاستقرار في إسرائيل.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: "حكومة طوارئ وطنية الآن!".