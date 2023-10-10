"الليكود" يعلن التوافق على إقامة حكومة طوارئ قومية في إسرائيل

أعلن حزب "الليكود" اليميني في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، التوافق بين وزراء الائتلاف الحاكم على إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية.

وذكر الحزب أن شركاء التحالف الحكومي كلفوا رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة طوارئ وطنية.

بالتزامن مع ذلك، دعا عضو من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الائتلافية إلى ضم سياسيين معارضين للحكومة في إطار جهود إحلال الاستقرار في إسرائيل.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: "حكومة طوارئ وطنية الآن!".