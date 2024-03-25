من هو الشاب "إسلام" الذي أنقذ حياة 100 شخص في هجوم موسكو؟ (فيديو)

جذب فتى روسي يحمل اسم "إسلام" اهتماماً واسعاً في روسيا بعد الهجوم على قاعة "كروكوس" في العاصمة موسكو، الذي خلف عشرات القتلى.

وأظهر مقطع فيديو متداول "إسلام" وهو يساعد المواطنين الروس للخروج من القاعة؛ ما ساعد في إنقاذ نحو مئة شخص.