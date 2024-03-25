من هو الشاب "إسلام" الذي أنقذ حياة 100 شخص في هجوم موسكو؟ (فيديو)
جذب فتى روسي يحمل اسم "إسلام" اهتماماً واسعاً في روسيا بعد الهجوم على قاعة "كروكوس" في العاصمة موسكو، الذي خلف عشرات القتلى.
وأظهر مقطع فيديو متداول "إسلام" وهو يساعد المواطنين الروس للخروج من القاعة؛ ما ساعد في إنقاذ نحو مئة شخص.
ووصف متداولو المقطع الفتى إسلام بـ "البطل"، مشيدين بشجاعته وحرصه على إنقاذ حياة الآخرين رغم خطورة الموقف.
وسلطت وسائل إعلام روسية الضوء على "إسلام"، مشيرة إلى أنه طالب في الصف الثامن يعمل بدوام جزئي في قاعة كروكوس.
وقالت وكالة سبوتنيك الروسية إن إسلام "بطل حقيقي"، مؤكدة أنه ساعد نحو 100 شخص على الخروج من المبنى خلال الهجوم.
وفي حديث لقناة "روسيا اليوم" قال إسلام: "أن تموت في المعركة خير من أن تترك الآخرين يموتون".
وكان تنظيم داعش قد تبنى الهجوم الذي استهدف صالة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وهو الحادث الأكثر دموية الذي يقع على الأراضي الروسية منذ حصار مدرسة بيسلان، العام 2004، عندما احتجز متشددون ما يزيد على 1000 رهينة من بينهم مئات الأطفال.