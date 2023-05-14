طهران تستدعي السفير العراقي

استدعت طهران السفير العراقي لديها بعد أن دعت سلطات بلاده "جماعات انفصالية" لحضور حفل رسمي في إقليم كردستان العراق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء "إيسنا"، أنه "عقب دعوة موجهة إلی أعضاء بعض الزمر الانفصالية لمراسم رسمية في إقليم كردستان العراق، واستمرار تحركات بعض الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة، تم استدعاء السفير العراقي في العاصمة طهران صباح السبت إلى وزارة الخارجية".

وحضر مراسم افتتاح نصب بارزاني الوطني، وهو مؤسسة ثقافية، الخميس، في كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شيا السوداني وممثلون عن مجموعات معارضة إيرانية.