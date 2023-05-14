طهران: نأمل أن نرى انفتاحًا جدّيًّا في العلاقات الإيرانية المصرية

طهران: نأمل أن نرى انفتاحًا جدّيًّا في العلاقات الإيرانية المصرية
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه يأمل في أن تشهد العلاقات الإيرانية المصرية تطورًا وانفتاحًا جديًّا ومتبادلًا في إطار سياسة ورؤية حكومة إبراهيم رئيسي التي تولِي أهمية بالغة لتطوير العلاقات مع دول المنطقة ومع مصر "الشقيقة والصديقة" بحسب تعبيره.
وأشار عبداللهيان في مقابلة نشرتها وكالة "ارنا"، إلى ارتقاء مستوى العلاقات بين إيران ومصر، كاشفًا أن مكتب رعاية مصالح البلدين ينشط في طهران والقاهرة وهناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين.
وقال: "هناك دول تبذل جهودًا وتشجع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر على ارتقاء مستوى العلاقات بينهما، ونرحب دومًا بتطوير العلاقات بين طهران والقاهرة، وهناك لقاءات جمعت رؤساء مكتب رعاية المصالح للبلدين في طهران والقاهرة" .
وأضاف عبداللهيان: " نأمل في أن نشهد الانفتاح في العلاقات مع مصر عبر اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة لتحقيق ذلك، وفي إطار سياسة الحكومة الإيرانية القائمة على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، ودولة مصر الشقيقة والصديقة كون العلاقات معها تأتي ضمن أولوية سياسة ايران الخارجية".