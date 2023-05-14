طهران: نأمل أن نرى انفتاحًا جدّيًّا في العلاقات الإيرانية المصرية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه يأمل في أن تشهد العلاقات الإيرانية المصرية تطورًا وانفتاحًا جديًّا ومتبادلًا في إطار سياسة ورؤية حكومة إبراهيم رئيسي التي تولِي أهمية بالغة لتطوير العلاقات مع دول المنطقة ومع مصر "الشقيقة والصديقة" بحسب تعبيره.

وأشار عبداللهيان في مقابلة نشرتها وكالة "ارنا"، إلى ارتقاء مستوى العلاقات بين إيران ومصر، كاشفًا أن مكتب رعاية مصالح البلدين ينشط في طهران والقاهرة وهناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين.