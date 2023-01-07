تقرير عبري: أمريكا تعارض خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح القضاء
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن قلّق يسود الإدارة الأمريكية؛ بسبب الخطة التي قدمها وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل.
ووفق موقع "والا" العبري، فإن "الإدارة الأمريكية قلقة من عواقب تنفيذ مثل هذه التحركات، التي أقرها وزير القضاء الإسرائيلي ليفين".
وقبل يومين، أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن إصلاح شامل وواسع النطاق للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل.
وأكد ليفين أن التغييرات التي حددها ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، كما ستحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن للموقع العبري إن "المبادئ الديمقراطية المشتركة هي جوهر العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
بينما صرح مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية للموقع العبري أيضاً أن تحركات الحكومة الجديدة ضد نظام العدالة والخوف من الإضرار بالمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية ظهرت في المناقشات التي جرت في البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة حول موضوع تشكيل السياسة تجاه الحكومة الجديدة.
وأوضح المسؤولون أن "إدارة بايدن تتعامل مع تحركات الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضد نظام العدالة بحساسية شديدة؛ لأنها قضية سياسية داخلية لا تتعلق مباشرة بعلاقات إسرائيل الخارجية".
وقال المسؤولون الكبار في الإدارة الأمريكية إن "تنفيذ الخطة قد يؤثر على طبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل، بشكل قد يؤثر أيضاً على العلاقة مع إسرائيل".
وأشار الموقع العبري إلى أن أسباب متابعة الأمريكيين لتحركات الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالنظام القضائي هو أن المحكمة العليا هي المؤسسة القضائية في إسرائيل التي تتعامل مع تصرفات الحكومة في الضفة الغربية المحتلة، وتقدم الإغاثة للفلسطينيين.
وبحسب الموقع العبري، "تدافع الإدارة الأمريكية عن إسرائيل في مختلف المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات في عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وتؤكد بانتظام أن القضاء الإسرائيلي قوي ومستقل، وبالتالي لا داعي للتحقيق من قبل المحاكم الدولية".
ولفت الموقع إلى أن المس باستقلال القضاء الإسرائيلي سيجعل من الصعب على الأمريكيين الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل في هذه المحافل الدولية.