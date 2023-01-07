تقرير عبري: أمريكا تعارض خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح القضاء

ووفق موقع "والا" العبري، فإن "الإدارة الأمريكية قلقة من عواقب تنفيذ مثل هذه التحركات، التي أقرها وزير القضاء الإسرائيلي ليفين".

وقبل يومين، أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن إصلاح شامل وواسع النطاق للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل.